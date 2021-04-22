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Российского посла вызвали в МИД Чехии

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Фото: David W Cerny / Reuters

Российский посол в Чехии Александр Змеевский приехал в чешский МИД, куда он был вызван на беседу. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол прибыл в МИД в 15:45 по московскому времени.

«Чешская дипломатия пошла на маневр. Видимо, услышав наши вчерашние заявления о том, что разговор будет продолжен МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи», — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Главное, чтобы идя на маневр, Прага не вошла в пике», — заключила она.

Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее заявлял об ультиматуме, который Прага выдвинула Москве: либо Россия до 12:00 22 апреля принимает обратно высланных чешских дипломатов, либо Чехия вышлет еще больше российских.

В 16:00 по московскому времени Прага планировала объявить ответные меры против Москвы.

Ранее в Кремле назвали ситуацию вокруг дипломатов России и Чехии «истерикой». Сам ультиматум в МИД России назвали «залпом в никуда».

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