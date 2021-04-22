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Чехия раскрыла число сокращенных сотрудников в посольстве России

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Фото: Посольство России в Чехии

Власти Чехии раскрыли число сокращенных сотрудников в российском посольстве. Об этом заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек, его цитирует РИА Новости.

По его словам, страны переходят на паритет в численности посольств. Теперь в диппредставительстве будет работать 7 дипломатов и 25 служащих. Столько же будет работать в чешском посольстве в Москве.

Таким образом, число сокращенных дипломатов — 20 человек, а технических сотрудников — 42.

Ранее Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призывала европейских партнеров поступить так же.

Представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на антироссийские меры Чехии. Кроме того, российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из стран ЕС.

По подсчетам чешского МИД, сейчас в российском посольстве в Праге работают 27 дипломатов и 67 технических сотрудников. В то же время в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 сотрудников техперсонала.

Кулганек заявил, что Москва должна отозвать своих дипломатических сотрудников до конца мая.

Предыстория: Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге
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