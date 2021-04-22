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Россия ответит на высылку своих дипломатов из Словакии

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва ответит на высылку трех своих дипломатов из Словакии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует «Интерфакс».

«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что ответ не заставит себя ждать.

Такие заявления — ответ на действия Словакии, которая выслала трех сотрудников посольства России. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призывала европейских партнеров поступить так же.

Захарова обещала, что страна ответит на антироссийские меры Чехии. Кроме того, российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из стран ЕС.

Предыстория: Словакия вышлет трех российских дипломатов
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