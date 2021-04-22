Россия ответит на высылку своих дипломатов из Словакии

Москва ответит на высылку трех своих дипломатов из Словакии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует «Интерфакс».
«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что ответ не заставит себя ждать.
Такие заявления — ответ на действия Словакии, которая выслала трех сотрудников посольства России. Они должны покинуть страну в течение семи дней.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призывала европейских партнеров поступить так же.
Захарова обещала, что страна ответит на антироссийские меры Чехии. Кроме того, российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из стран ЕС.