Мир
 
Последние новости
Путин ответил на предложение Зеленского встретиться в Донбассе
Путин заявил об успешном развитии отношений с Белоруссией
Женщина случайно склеила себе глаз и едва не лишилась зрения
В американском меде нашли следы ядерных отходов
Утверждено расписание ЕГЭ-2021
МИД объяснил сокращение состава посольства Чехии
США пообещали уполовинить вредные выбросы
Студенты отправились полюбоваться извержением вулкана и погибли
Блогерша раскрыла секрет похудения на 20 килограммов без диет
На соседней звезде произошла мощнейшая вспышка в галактике
Новости партнеров
Прослушать новость

Словакия вышлет трех российских дипломатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Словакия вышлет трех российских дипломатов. Об этом пишет Reuters.

Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призывала европейских партнеров поступить так же.

Представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что страна ответит на антироссийские меры Чехии. Кроме того, российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из стран ЕС.

По подсчетам чешского МИД, сейчас в российском посольстве в Праге работают 27 дипломатов и 67 технических сотрудников. В то же время в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 сотрудников техперсонала. Таким образом, после новых мер чешского правительства в Праге должно остаться пять российских дипломатов.

Кулганек заявил, что Москва должна отозвать своих дипсотрудников до конца мая.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выступление Путина прервало речь Макрона на онлайн-саммите по климату
Пентагон заподозрил Россию в атаках «направленной энергией»
Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге