Словакия вышлет трех российских дипломатов. Об этом пишет Reuters.
Они должны покинуть страну в течение семи дней.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призывала европейских партнеров поступить так же.
Представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что страна ответит на антироссийские меры Чехии. Кроме того, российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из стран ЕС.
По подсчетам чешского МИД, сейчас в российском посольстве в Праге работают 27 дипломатов и 67 технических сотрудников. В то же время в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 сотрудников техперсонала. Таким образом, после новых мер чешского правительства в Праге должно остаться пять российских дипломатов.
Кулганек заявил, что Москва должна отозвать своих дипсотрудников до конца мая.