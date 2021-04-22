Словакия вышлет трех российских дипломатов. Об этом пишет Reuters.

Они должны покинуть страну в течение семи дней.

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Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призывала европейских партнеров поступить так же.

Представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что страна ответит на антироссийские меры Чехии. Кроме того, российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из стран ЕС.

По подсчетам чешского МИД, сейчас в российском посольстве в Праге работают 27 дипломатов и 67 технических сотрудников. В то же время в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 сотрудников техперсонала. Таким образом, после новых мер чешского правительства в Праге должно остаться пять российских дипломатов.

Кулганек заявил, что Москва должна отозвать своих дипсотрудников до конца мая.