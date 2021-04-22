Выступление Путина прервало речь Макрона на онлайн-саммите по климату

Выступление президента России Владимира Путина «перебило» речь лидера Франции Эммануэля Макрона на онлайн-саммите по климату из-за технической заминки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на организованном США саммите госсекретарь Энтони Блинкен объявил выступление Макрона в записи. При этом в кадре на несколько секунд появился президент Индонезии Джоко Видодо. Затем, в разгар выступления Макрона, слово передали российскому лидеру, который ждал своего выступления в прямом эфире. После речи Путина госсекретарь извинился за технический сбой.

Ранее сообщалось, что президент России призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата.

Всего в саммите принимают участие 40 мировых лидеров. Мероприятие посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.