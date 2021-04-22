Путин выступил на онлайн-саммите по климату

Президент России Владимир Путин призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата. Об этом он заявил в ходе выступления на климатическом онлайн-саммите в четверг, 22 апреля, передает Reuters.

Российский лидер также отметил, что Москва рассмотрит преференции для зарубежных компаний, готовых работать в экологичной среде.

Путин также рассказал, что основой в борьбе с эмиссией парниковых газов остаются договоренности по линии ООН. «Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин принял решение участвовать в онлайн-саммите по климату, потому что считает эту тему приоритетной для России. На мероприятие его пригласил президент США Джо Байден.

Всего в саммите принимают участие 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Мероприятие посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.