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Путин примет участие в саммите по климату

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по климату 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 19 апреля, со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — говорится в сообщении.

26 марта президент США Джо Байден пригласил российского коллегу на переговоры по климату, которые запланированы на 22-23 апреля. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя приглашение Путину от Байдена, отмечал, что Россия является участником Парижской конвенции и «занимает очень ответственную позицию».

Саммит будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

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