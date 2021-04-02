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Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин получил приглашение американского лидера Джо Байдена на саммит по климату. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Какие-либо детали пока отсутствуют, отметил представитель Кремля. Москва сейчас выясняет, как это будет происходить и кто будет принимать участие.

26 марта Джо Байден пригласил российского коллегу на переговоры по климату, который запланированы на 22-23 апреля в онлайн-формате. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Дмитрий Песков ранее уточнял, что вопрос участия российского лидера Владимира Путина в саммите будет рассматриваться, так как «тема очень важная».

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