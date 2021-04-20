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Кремль объяснил решение Путина поучаствовать в саммите по климату

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Владимир Путин принял решение участвовать в онлайн-саммите по климату 22 апреля, потому что считает эту тему приоритетной для России, объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 20 апреля.

«Именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами», — сказал он.

В ответ на вопрос журналистов кремлевского пула о том, планирует ли российский лидер использовать это мероприятие для налаживания отношений с Западом, Песков заметил, что нет такого понятия как отношения с Западом. «Запад — это одна из четырех сторон света», — добавил он.

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