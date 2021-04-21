Путин призвал сделать воздух в России чище европейского

Президент Владимир Путин призвал в будущем сделать воздух в стране чище, чем в Европе. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого на Youtube ведет Первый канал.

«За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе», — сказал глава государства.

Он отметил, что это сложная задача, учитывая размеры страны, особенности ее географии, климата и структуры экономики. «Однако абсолютно уверен, что такая цель, с учетом нашего научно-технологического потенциала, абсолютно достижима», — подчеркнул Путин.

По его словам, России необходимо ответить на вызовы изменения климата и адаптировать к ним промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство, всю инфраструктуру. Важно создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и добиться снижения их объемов.

«Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических проблем должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — добавил президент.

Днем ранее, 20 апреля, Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и ответственности бизнеса за вред, причиненный экологии.