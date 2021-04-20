Госдума приняла первый в истории законопроект о сокращении выбросов в атмосферу

Госдума впервые в истории России приняла в первом чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона направлен на регулирование на территории России деятельности, приводящей к парниковым выбросам в атмосферу. «Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов», — говорится в документе.

В случае принятия законопроект обяжет предпринимателей отчитываться о наносимом вреде для экологии. Акт правительства установит критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов. Предположительно, это приведет к миллиардным штрафам крупного бизнеса.

Будет также установлен курс на достижение углеродной нейтральности и введено понятие «целевой показатель сокращения выбросов». Он будет определен с учетом поглощающей способности лесов и океанов и «необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития».

Юрлица и индивидуальные предприниматели смогут реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов или увеличение их поглощения. Создаваемые «углеродные единицы» в дальнейшем можно продавать.

Проект разработан по поручению президента Владимира Путина в рамках российских обязательств по Парижскому соглашению по климату. До 2030 года страна должна сократить свои парниковые выбросы до 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года и создать стратегию развития с низким уровнем выбросов.