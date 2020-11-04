Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. Документ опубликован на сайте портала правовой информации.

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Также необходимо будет создать стратегию социально-экономического развития страны с учетом особенностей отраслей экономики.

С 2018 года в России действует пилотная программа «Чистый воздух». Цель эксперимента — снизить объем вредных выбросов в атмосферный воздух в 12 городах. В их числе — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита

Как показало недавнее исследование Cardiovascular Research, плохая экология напрямую связана со смертностью от COVID-19. 15 процентов смертей от коронавируса в мире связано с загрязнением воздуха. «Когда люди вдыхают загрязненный воздух, его мельчайшие частицы проникают через легкие в кровеносные сосуды, вызывая воспаления и клеточный стресс. В результате повреждается внутренняя поверхность артерий, они сужаются и теряют гибкость. Нечто похожее происходит и тогда, когда коронавирус тем же путем проникает в организм», — объяснил один из авторов исследования профессор Университета им. Иоганна Гутенберга (Германия) Томас Мюнцель.