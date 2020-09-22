Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума

Площадь морского льда в Арктике, служащая индикатором глобального изменения климата, достигла годового минимума. Об этом заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нуллис, передает РИА Новости.

По ее словам, 15 сентября этот показатель составил 3,74 миллиона квадратных километров по данным национального центра данных по снегу и льду США и 3,8 — по версии Бременского университета. Нуллис отметила, что это в любом случае минимальное годовое значение после летнего сезона таяния и аномального тепла в Сибири в этом году.

Кроме того, Нуллис подчеркнула, что этот показать еще может поменяться за счет всплеска летнего теплого воздуха и еще больше снизиться. Такая динамика свидетельствует о сокращении ледяного покрова Арктики.

Ранее международная группа ученых доказала, что устойчивые выбросы парниковых газов могут привести к катастрофическому повышению уровня моря почти на 40 сантиметров из-за таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде. В худшем варианте потеря льда в Антарктиде приведет к повышению уровня моря на 30 сантиметров, а вклад Гренландии составит дополнительных 9 сантиметров.