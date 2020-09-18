В Москве приняли решения создать Научный арктический совет

На совещании по организации научных исследований и разработок в Арктической зоне РФ обсудили вопросы развития науки и технологий для устойчивого освоения и развития Арктики, а также приняли решение о создании Научного арктического совета, сообщает пресс-служба госкорпорации Росатом — одного из участников совещания.

«Арктика по целому ряду направлений привлекает интересы ученых всего мира. Это вопросы в сфере геологии, водных биоресурсов, экологии, таяния вечной мерзлоты и глобального потепления, экономики и социума. По ряду вопросов российские ученые занимают передовые позиции в мировом научном сообществе», — отметил заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. «У нас предстоит впереди большая программа, связанная с продолжением строительства ледокола. Есть учебные заведения, которые должны подготовить для Арктики специалистов. Мы решаем задачу, поставленную Президентом РФ по увеличению грузоперевозок по Северному морскому пути. Это требует развития связи, ледокольной группировки, более подробного изучения ледовой обстановки. Все эти вопросы надо решать», — подчеркнул он.

В рамках доклада заместителя председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики, специального представителя госкорпорации «Росатом» по развитию Арктики Владимира Панова прозвучало предложение внедрить механизм формирования стратегической повестки исследований и разработок, обеспечивающих обоснованное принятие управленческих решений; определить перечень наиболее актуальных задач и проектов для конкурсной реализации вузами, научно-исследовательскими институтами и центрами; обеспечить работу всех элементов программы исследований и разработок по арктической проблематике и мониторинг реализации проектов развития.

«Научный арктический совет при Госкомиссии по вопросам развития Арктики будет обеспечивать координацию федеральных органов исполнительной власти и научных организаций, поможет формировать повестку исследований по арктической теме. Реализацию приоритетных проектов предлагается осуществлять через формирование фонда грантов на исследовательскую работу. Очень важно отдельно сформировать комиссию по распределению грантов, чтобы процесс был максимально компетентен и независим», — отметил он.

Создание Научного арктического совета было поддержано всеми участниками совещания, в том числе представителями вузов и научно-исследовательских организаций.

В частности, вице-президент РАН Валерий Бондур заявил о том, что в деятельности научного арктического совета готова принять участие Российская академия наук.

Совещание провел Юрий Трутнев. В мероприятии также приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов; специальный представитель госкорпорации «Росатом» Владимир Панов; вице-президент РАН Валерий Бондур; ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров; ректор МФТИ Николай Кудрявцев; ректор РХТУ им. Д.И. Меделеева Александр Мажуга, представители министерств и научных организаций.