В России захотели создать центр исследований лазерного термоядерного синтеза

Госкорпорация «Росатом» объявила о планах создания в России центра исследований лазерного термоядерного синтеза. Об этом заявил директор направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации Виктор Ильгисонис, передает ТАСС в понедельник, 7 сентября.

«Мы планируем приступить к созданию крупного лазерного центра, обеспечивающего высокие плотности энергии на мишени, который позволит не только продвинуться и рассмотреть дальнейшие возможности использования лазерного термоядерного синтеза, но и продвинуться в фундаментальной области исследований экстремальных состояний вещества со сверхвысокими плотностями материй и энергии», — уточнил Ильгисонис.

Также Ильгисонис добавил, что исследования в области термоядерной науки предполагает проект, ставший частью программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» до 2024 года. Программа была разработана под руководством «Росатома» во исполнение поручения президента Владимира Путина. Над документом работали также представители Российской академии наук, Минобрнауки и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Ранее ученые из Российской академии наук (РАН) призвали сохранить основные цели и показатели нацпроекта «Наука» при его корректировке и выделить больше денег на проведение фундаментальных исследований. Нацпроект реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.