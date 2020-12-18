Между Минприроды и промышленниками возник крупнейший конфликт за последние годы из-за расчета выбросов. Российский бизнес возмутился миллиардным штрафам за вред природе, пишет «Коммерсантъ».

Министерство считает большинство методик расчета выбросов устаревшими и признает только те, которые одобрены им. Но пока утверждены менее 15 процентов применяемых методик. Из-за этого крупному бизнесу грозят миллиардные штрафы. В октябре глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила штрафовать компании, которые используют неутвержденные способы подсчета.

В результате промышленные предприятия хотят, но не могут получить документы по нормированию выбросов, а также комплексное экологическое разрешение, которое нужно для ввода новых объектов. По их мнению, это приведет к срыву новых проектов. Источник издания отмечает, что Минприроды должно было начать формировать свой список методик в 2018 году, но приступило к этому только во второй половине 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. С 2018 года в стране действует пилотная программа «Чистый воздух». Цель эксперимента — снизить объем вредных выбросов в атмосферу в 12 городах.