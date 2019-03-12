Назван единственный способ избежать глобальной катастрофы

Ученые из Массачусетского технологического института, Принстонского университета и Гарвардского университета определили безопасный уровень эмиссии аэрозолей в атмосферу для отражения солнечного света и снижения роста глобального потепления. Иными словами, солнечная геоинженерия может применяться в качестве единственного эффективного метода борьбы с последствиями изменения климата без вреда для окружающей среды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи разработали климатическую модель экстремальных дождевых осадков и тропических циклонов для определения эффекта от геоинженерии в различных регионах Земли. Были определены экстремальные значения температуры и осадков, доступность пресной воды и показатель интенсивности ураганов.

Материалы по теме Тепленькая пошла России предсказана климатическая катастрофа

Оказалось, что сокращение роста глобальных температур в два раза с помощью намеренного выброса аэрозолей способствует охлаждению планеты, смягчает изменения в водообеспечении и осадках во многих местах, а также компенсирует более чем 85-процентное усиление стихийных бедствий. При этом менее чем на 0,5 процента территории будут наблюдаться негативные последствия от использования геоинженерии. Эти регионы характеризуются устойчивостью к глобальному потеплению.

По словам ученых, результаты исследования опровергают точку зрения, согласно которой аэрозоли могут значительно ухудшить ситуацию с климатом. Для предотвращения отрицательного эффекта необходимо правильно рассчитать их допустимое количество, выбрасываемое в атмосферу.

Другим способом, позволяющим избежать катастрофических последствий от изменения климата, является немедленное сокращение выбросов парниковых газов. Однако ряд ученых считают, что у человечества почти не осталось шансов избежать климатической катастрофы, вызванной повышением средней температуры Земли более чем на 1,5 градуса. Потепление может быть остановлено лишь в случае крайне маловероятного сценария, заключающегося в выведении из эксплуатации всех электростанций, заводов и даже автомобилей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!