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Путин потребовал «надежного щита» в биологической безопасности

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Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию потребовал создания «надежного щита» в сфере биологической безопасности. Трансляцию послания на YouTube ведет Первый канал.

По словам президента, Россия должна быть независимой от внешней конъюнктуры в области производства лекарств от наиболее опасных заболеваний. В связи с этим России необходимо быть готовой в течение четырех дней разработать тест-систему и вакцины в случае появления новой опасной инфекции, подчеркнул он.

Россия первой в мире разработала и зарегистрировала вакцину от коронавируса — речь идет о препарате «Спутник V» на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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