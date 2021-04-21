Путин потребовал «надежного щита» в биологической безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию потребовал создания «надежного щита» в сфере биологической безопасности. Трансляцию послания на YouTube ведет Первый канал.

По словам президента, Россия должна быть независимой от внешней конъюнктуры в области производства лекарств от наиболее опасных заболеваний. В связи с этим России необходимо быть готовой в течение четырех дней разработать тест-систему и вакцины в случае появления новой опасной инфекции, подчеркнул он.

Россия первой в мире разработала и зарегистрировала вакцину от коронавируса — речь идет о препарате «Спутник V» на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).