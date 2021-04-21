В России предсказали появление вакцины от коронавируса в виде капель

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предсказал, когда в России появится вакцина от коронавируса в виде капель. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

По его словам, подобный препарат может быть создан в конце 2021 года или начале 2022 года. При этом Гинцбург подчеркнул, что гарантировать разработку подобной вакцины в данные сроки он не может.

Ранее глава центра Гамалеи оценил возможность ревакцинации «Спутником V». Он заявил, что ревакцинация российским препаратом против коронавируса возможна через полгода после первой вакцинации.