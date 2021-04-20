Глава центра Гамалеи оценил возможность ревакцинации «Спутником V»

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил возможность ревакцинации «Спутником V». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ревакцинация российским препаратом против коронавируса возможна через полгода после первой вакцинации.

Ранее Гинцбург рассказал, что вакциной против COVID-19 «Спутник V» по всему миру привиты уже около 10-11 миллионов человек. Он добавил, что «Спутник V» дает очень высокий уровень антител, но он может снизиться, если сделать второй компонент прививки через две недели, а не через 21 день.