Назван срок создания вакцины от новых мутаций коронавируса

Назван срок создания принципиально новой вакцины от новых мутаций коронавируса. Как рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24», это займет не более двух месяцев. Его цитирует ТАСС.

Горелов ответил на вопрос о том, сколько времени потребуется для создания препарата против нового штамма.

«На самом деле не более двух месяцев на это потребуется. <...> Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять внутри вакцины — это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

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