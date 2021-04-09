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В России создадут «кассетную боеголовку» против коронавируса

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

В России создадут вакцину, которая будет вызывать иммунитет не к одному варианту COVID-19, а сразу к нескольким. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс» в пятницу, 9 апреля.

«Нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим, вируса — возбудителя COVID-19, а к четырем-пяти вариантам», — сказал Гинцбург. Он сравнил эту технологию с «кассетной боеголовкой».

По его словам, сейчас в центре занимаются доклиническими испытаниями этого препарата. Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что эти разработки «очень поддерживает» глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Ранее стало известно, что в России начали испытывать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса. Исследования проводятся на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, заявил генеральный директор учреждения Ринат Максютов. По его словам, препарат имеет огромное значение, поскольку с его помощью можно будет вакцинировать население сразу от двух инфекций.

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