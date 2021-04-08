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В России начали испытания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа

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Фото: Julia Rendleman / Reuters

Комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса сейчас исследуют на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, заявил генеральный директор учреждения Ринат Максютов. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что данный препарат имеет огромное значение, потому как позволит вакцинировать население сразу от двух инфекций — гриппа и коронавируса.

Ранее Максютов сообщил, что переболевшие коронавирусом смогут делать только одну прививку вакциной «ЭпиВакКорона». Перенесшие инфекцию в теории будут вакцинироваться одной дозой препарата, когда начнет снижаться количество выработанных после болезни антител. При этом данную гипотезу еще необходимо проверить, добавил он.

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