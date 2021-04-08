В «Векторе» рассказали о заражении COVID-19 после вакцинации

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью «Известиям» о случаях заражения COVID-19 после вакцинации «ЭпиВаккороной», заявив, что случаи заболевания возможны и при применении любых других вакцин против нового коронавируса.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.

Так, в ходе клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20. Максютов добавил, что после получения первой прививки на следующий день добровольцы были выписаны домой. «У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло», — сказал он.

Глава центра также отметил, что сейчас исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата, то есть способности вакцины защищать от заболевания COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции.

В ноябре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после вакцинации от нового коронавируса человек все равно может заразиться и заболеть, но прививка защитит его от тяжелого течения COVID-19 и смерти. Она напомнила, что ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает.