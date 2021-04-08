Россия
 
Последние новости
Стало известно о возможной высылке российских дипломатов из США
Число банкротств среди россиян выросло почти в два раза
Россиянам назвали признаки опасного хозяина квартиры
В российской воинской части взорвался танк и попал на видео
Модель снялась в трениках с торчащим бельем для рекламы Asos
Блогеру Эдварду Билу решили назначить психиатрическую экспертизу
Пушков прокомментировал желание США наладить отношения с Россией
Женщина во время свадьбы узнала в невесте сына давно потерянную дочь
Друзья Заворотнюк рассказали о ее лечении
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Векторе» рассказали о заражении COVID-19 после вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью «Известиям» о случаях заражения COVID-19 после вакцинации «ЭпиВаккороной», заявив, что случаи заболевания возможны и при применении любых других вакцин против нового коронавируса.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.

Так, в ходе клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20. Максютов добавил, что после получения первой прививки на следующий день добровольцы были выписаны домой. «У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло», — сказал он.

Глава центра также отметил, что сейчас исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата, то есть способности вакцины защищать от заболевания COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции.

В ноябре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после вакцинации от нового коронавируса человек все равно может заразиться и заболеть, но прививка защитит его от тяжелого течения COVID-19 и смерти. Она напомнила, что ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«В популяции всегда есть 10%, которые не реагируют на любые вакцины»
Названо число заболевших COVID-19 после вакцинации в Москве
Врач объяснил порядок действий заболевшим после первой прививки от коронавируса
Роспотребнадзор предупредил о возможности заболеть COVID-19 после прививки