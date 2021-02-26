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Врач объяснил порядок действий заболевшим после первой прививки от коронавируса

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил порядок действий пациентам, заболевшим после первой прививки от коронавируса, в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если вы заболели простудным заболеванием после первой прививки от COVID-19, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное теплое питье», — рассказал врач. Вторую прививку стоит сделать, когда острый период заболевания пройдет, и температура тела нормализуется.

Повторный укол можно перенести на одну-две недели позже, заверил Крючков. При этом старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов выразил мнение, что отсрочить вторую прививку можно и на больший срок. По его словам, пауза между первым и вторым вакцинированием может быть увеличена на месяц без последствий.

Чепурнов посоветовал договариваться о повторной инъекции с вакцинологом. Он перенесет процедуру на более поздний срок, до полного выздоровления пациента, добавил вирусолог.

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