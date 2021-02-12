Вирусолог назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса

Главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев назвал в беседе с URA.RU условие для повторной вакцинации от коронавируса.

По его словам, если перерыв между дозами препарата от COVID-19 будет слишком большой, человеку придется проходить вакцинацию заново. Специалист подчеркнул, что перед повторным прохождением вакцинации нужно проконсультироваться с врачом. Тот определит, необходимо ли снова ставить первую дозу вакцины.

Малышев напомнил, что заболевшим людям не стоит проходить вакцинацию. «Вторую дозу можно ставить только спустя две недели после выздоровления», — сказал вирусолог.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков в разговоре с URA.RU также рекомендовал не вакцинироваться на фоне заболевания, но отметил, что есть исключения. Так, если больной начал вакцинацию, то у него все равно сформируется иммунитет к коронавирусу, сказал он.

При этом врач уточнил, что необходимо поставить обе дозы вакцины.

Ранее россиянам посоветовали в первые дни после прививки от коронавируса обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Как пояснила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, побочные эффекты могут продолжаться в течение суток после попадания препарата в организм, и беспокоиться по этому поводу не нужно.