Российский вирусолог назвал причину неэффективности вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может потерять эффективность из-за мутации коронавируса, невосприимчивой к препарату. Такую причину назвал российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, передает URA.RU.

По словам Аграновского, вирус естественным образом мутирует, и появляются сообщения, что белок шипа в одном из штаммов изменился настолько, что вакцина не дает положительного эффекта. Вирусолог считает, что при распространении такого штамма прежняя вакцина не поможет людям защититься.

Он подчеркнул, что вероятность появления такой мутации мала, но если она возникнет, придется вносить изменения в состав вакцины.

Как отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, создать вакцину от нового штамма относительно просто. Он объяснил, что при создании «Спутника V» учитывалась вероятность появления штамма с невосприимчивостью к вакцине. По мнению специалиста, все изобретенные в России вакцины можно модифицировать против нового штамма.

Ранее аллерголог-иммунолог, вакцинолог Михаил Костинов рассказал, что для усиления эффекта от вакцинации нужно принимать препараты и средства, улучшающие иммунитет. Он подчеркнул, что такие препараты может назначать только врач, исходя из возраста и состояния пациента. Медик добавил, что ухудшение состояния после прививки от коронавируса — вариант нормы при любой вакцине, так как организм реагирует на введение инородного тела.