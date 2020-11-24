Роспотребнадзор предупредил о возможности заболеть COVID-19 после прививки

После вакцинации от коронавируса человек все равно может заразиться и заболеть, но прививка защитит его от тяжелого течения COVID-19 и смерти. Об этой возможности предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм. Вакцина не защищает от встречи, от проникновения, значит, какой-либо формы заболевания», — пояснила она.

Попова уточнила, что вакцина — это не «скафандр, не изоляция от внешнего мира».

Ранее руководительница Роспотребнадзора говорила, что ограничения из-за пандемии в России могут сохраниться до теплой весны. При этом в будущем коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год и будет особенно активен в холодные месяцы. Попова призвала не нагнетать обстановку вокруг эпидемии, но не расслабляться и соблюдать противоэпидемические меры.