В России не нашли случаев повторного заражения коронавирусом

Достоверных случаев повторного заражения коронавирусом в России не нашли, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова добавила, что в мире всего 24 подобных доказанных случая.

Глава Роспотребнадзора также оценила мониторинг повторных случае заражения в стране. «Мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения», — отметила она.

Ранее Попова призвала не нагнетать ситуацию с COVID-19 в России и предупредила, что расслабляться тоже не стоит — необходимо соблюдать эпидемиологические меры, введенные для борьбы с инфекцией. По мнению главы Роспотребнадзора, коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год. Инфекция будет особенно активна в холодное время года, так как ее сезонность становится все более выраженной.