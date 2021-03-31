Россия
 
Последние новости
Прокурор раскрыл подробности спецоперации против стрелка из Мытищ
Популярного стримера обвинили в изнасиловании детей и арестовали
В Москве ограничили доступ на резонансую выставку человеческих тел 
Эксперт раскрыл правильную технику мытья головы
Российский «царь-двигатель» состоялся
Россиянка бросила дочь, попала в СИЗО и узнала о ее закопанном теле в лесу
Военным в Швейцарии разрешат носить женское белье
Украина попросила ЮНЕСКО включить борщ в список культурного наследия
Россияне без детей стали чаще беднеть
Новости партнеров
Прослушать новость

Названо число заболевших COVID-19 после вакцинации в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

После вакцинации вторым компонентом вакцины от коронавируса в Москве около тысячи человек заболели COVID-19, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек, что составляет около одной десятой процента», — заявили в ведомстве.

Там также сообщили РИА Новости, что подавляющее большинство переносят инфекцию в легкой форме. Иммунитет к коронавирусу после вакцинации у каждого формируется по-своему, поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности, добавили в пресс-службе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после вакцинации от нового коронавируса человек все равно может заразиться и заболеть, но прививка защитит его от тяжелого течения COVID-19 и смерти. Она напомнила, что ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Популярная европейская страна откроет границы для привитых российской вакциной
Минздрав назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор предупредил о возможности заболеть COVID-19 после прививки