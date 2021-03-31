Названо число заболевших COVID-19 после вакцинации в Москве

После вакцинации вторым компонентом вакцины от коронавируса в Москве около тысячи человек заболели COVID-19, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек, что составляет около одной десятой процента», — заявили в ведомстве.

Там также сообщили РИА Новости, что подавляющее большинство переносят инфекцию в легкой форме. Иммунитет к коронавирусу после вакцинации у каждого формируется по-своему, поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности, добавили в пресс-службе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после вакцинации от нового коронавируса человек все равно может заразиться и заболеть, но прививка защитит его от тяжелого течения COVID-19 и смерти. Она напомнила, что ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает.