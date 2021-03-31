Популярная европейская страна откроет границы для привитых россиян

Власти Хорватии с 1 апреля откроют свои границы для привитых россиян. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на заявление главы хорватского МВД Давора Божиновича.

Популярная среди туристов европейская страна разрешит с 1 апреля въезд россиянам, которые вакцинировались от коронавируса, в том числе российским препаратом «Спутник V».

29 марта Минздрав Республики Кипр официально включил Россию в список стран, жителям которых будет разрешен въезд на остров с 1 апреля без ограничений. Таким образом, гражданам не нужно будет соблюдать обязательный 14-дневный карантин после прибытия на Кипр при условии, что два ПЦР-теста на коронавирус покажут отрицательный результат.

Ранее в марте пресс-служба правительства Сербии заявила о том, что в страну смогут приехать только прошедшие вакцинацию туристы, ПЦР-тесты и изоляция при этом не понадобятся. Тем не менее, не уточнилось, будет ли приниматься сертификат о вакцинации других стран, помимо Сербии.