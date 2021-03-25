Популярная европейская страна назвала условие допуска туристов

В Сербию смогут приехать только прошедшие вакцинацию туристы, ПЦР-тесты и изоляция при этом не понадобятся. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Сербии.

Сообщается, что туристы, привившиеся одной из любой доступных сейчас вакцин — Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca или «Спутник V», смогут быть допущены на территорию популярной европейской страны без ПЦР-теста и прохождения изоляции.

При этом обязательным условием власти страны назвали именно прохождение полной вакцинации, то есть двух доз препарата (одна доза в случае с вакциной AstraZeneca — прим. «Ленты.ру»).

Однако в пресс-службе не уточнили, будет ли приниматься сертификат о вакцинации других стран, помимо Сербии.

23 марта власти Черногории, популярной пляжной страны среди российских туристов, приняли решение упростить правила въезда для путешественников. Так, приезжающие в европейское государство иностранцы могут сдавать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия, а не за 48 часов, как прежде.