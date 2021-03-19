Россиянам предложили замену европейским курортам в двух часах от Москвы

Российским туристам предложили искать замену европейским термальным курортам в Тюмени, расположенной в двух часах перелета от Москвы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, турагенты, попавшие в ознакомительный тур по российскому городу, заявили, что он может легко «заменить отдых на водах в Чехии или Венгрии», а также развеяли известные стереотипы о Тюмени.

Например, они заверили, что населенный пункт не является труднодоступным и расположен близко к столице. Как пояснила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, ежедневно из Москвы в Тюмень летает семь рейсов, а в будущем планируется увеличение объемов перевозок.

Эксперт также рассказала, что в городе не так много комаров, как думают туристы. «Поверьте, в черте города нет комаров. Не будет дискомфорта и на экокурортах региона, территория которых всегда тщательно обрабатывается от насекомых и их личинок», — уточнила она.

Вдобавок туроператоры отметили, что в регионе есть много объектов размещения разных категорий и уровней комфорта — от сетевых отелей для постояльцев с любыми запросами до нестандартных гостиниц.

Кроме того, как сообщили власти Тюменской области, в ближайшее время планируется открытие еще четырех термальных комплексов. На данный момент в регионе существует 18 санаториев с медицинской лицензией.

В январе россиянам, пожалевшим денег на отдых в Крыму и Сочи, предложили на замену курорты Абхазии. По мнению представителей туристических компаний, республика отличается демократичными ценами, поэтому у путешественников будет повышенный интерес к региону. Специалисты также отметили, что там появилось много хороших отелей.