Пожалевшим денег на Крым и Сочи россиянам предложили другой курорт на замену

Россиянам, пожалевшим денег на отдых в Крыму и Сочи, предложили на замену курорты Абхазии. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

По мнению представителей туристических компаний, Абхазия отличается демократичными ценами, поэтому в предстоящем сезоне у путешественников будет повышенный интерес к региону.

«Краснодарский край и Крым повсеместно повышают цены на свои услуги, в отличие от Абхазии. Поэтому на фоне снижения общей покупательской способности наших туристов мы ожидаем успешный сезон в Абхазии», — пояснил директор турфирмы АЛЕАН Илья Уманский.

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина в свою очередь отметила, что на территории региона в последнее время появляется все больше качественных отелей с достойным сервисом.

Кроме того, Калягина заявила, что во многих гостиницах зафиксированы ранние бронирования, сделанные еще в ноябре, а в январе продажи также идут хорошо. Специалист прогнозирует массовый поток туристов в Абхазию в мае, однако она уточнила, что путешественников в регионе ждут и раньше — например, на мартовские праздники.

В декабре 2020 года российский турист описал происходящее на курортах Абхазии после завершения летнего сезона и объяснил, почему туда стоит поехать зимой. В частности, одной из причин для отпуска в стране путешественник назвал климат. По его словам, сезон дождей в регионе начнется только в конце января.