В ВОЗ оценили возможность возобновления международного туризма

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возобновлении международного туризма пока рано. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По ее словам, последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, а уровень передачи вируса высок. Кроме того, она отметила, что в некоторых странах наблюдается нехватка вакцин. «В этой связи, предпочтительная вакцинация путешественников может привести к неадекватным поставкам вакцин для приоритетных групп населения, относящихся к группе высокого риска тяжелого заболевания COVID-19», — сказала она.

Вуйнович также призвала европейские страны вернуться к более строгим ограничениям.

Ранее Вуйнович заявила, что полная победа над коронавирусом вряд ли возможна в 2021 году, но можно снизить число смертей, госпитализаций и новых заражений. Она также отмечала, что в России число заражений коронавирусом снижается хорошими темпами по сравнению с Евросоюзом, где после шести-семи недель снижения вновь начался рост.