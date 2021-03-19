Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»

Более 180 иностранных атташе из 34 стран мира сделали прививку от коронавируса «Спутником V». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V"», — заявили в ведомстве.

Вакцинация проходила в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. К ней были допущены только те, кто не имел противопоказаний и ранее не болел коронавирусом. Состояние вакцинированных будет на постоянном контроле, отметила заместитель начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяны Кучерук.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что России необходимо ускориться с предоставлением данных о вакцине против коронавируса «Спутник V» ради ее скорейшего одобрения. Он напомнил, что разработчики российского препарата направили заявки на одобрение вакцины как в ВОЗ, так и в Европейское агентство лекарственных средств.