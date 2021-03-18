ВОЗ попросила Россию ускориться ради одобрения «Спутника V»

России необходимо ускориться с предоставлением данных о вакцине против коронавируса «Спутник V» ради ее скорейшего одобрения. Об этом попросил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга, трансляция которого велась на Facebook.

Он напомнил, что разработчики российского препарата направили заявки на одобрение вакцины как в ВОЗ, так и в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). «Необходимо ускорить предоставление всех сведений, всего пакета данных [о вакцине], чтобы мы могли обозначить дату одобрения препарата», — подчеркнул Клюге.

Ранее агентство Reuters сообщило о намерении стран ЕС вступить в переговоры с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Кроме того, по информации собеседника агентства, Италия изучает возможность изготовления «Спутник V» на заводе компании ReiThera, где находится крупнейший в стране биореактор для производства вакцин. В ЕС заявили, что такие переговоры пока не ведутся.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.