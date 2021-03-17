Канцлер Австрии призвал к скорейшему одобрению «Спутника V» в Европе

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V» на рынок Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в эфире телеканала Ое24.

«Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», — отметил Курц. По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Глава правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности.

Он добавил, что считает вполне реальным получение «Спутника V» для применения в стране.

В феврале власти Австрии задумались над производством российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на собственных производственных мощностях после соответствующего запроса российской стороны.

Ранее Курц заявлял, что будет готов привиться российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом, если их одобрят в странах Евросоюза. Он также добавил, что в таком случае Австрия готова будет организовать в стране производство этих препаратов. По словам канцлера, в вопросе вакцинации на первом плане должны стоять эффективность, безопасность и доступность, а не политика.