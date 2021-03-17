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Греция признала «Спутник V» наравне с вакцинами из Европы

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Фото: РИА Новости

Греция признала российскую вакцину «Спутник V» наравне с препаратами из Европы. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис в интервью РИА Новости.

Он допустил, что посещающие страну могут быть привиты как европейским, так и российским препаратом. При этом Теохарис подчеркнул, что прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в Грецию.

«Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус... Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше, чем это делает Европа», — заключил министр.

По его словам, в Греции рады, что российская компания-производитель «Спутник V» подала запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Независимо от того, какое решение примет регулятор, Афины планируют принимать сертификаты вакцинации не только одобренными EMA препаратами.

Ранее Греция также объявила о полном открытии границ для россиян с 14 мая при одном условии — при въезде в страну турист обязан предъявить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест, либо же он должен быть вакцинированным российской вакциной от коронавируса.

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