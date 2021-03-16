Греция объявила о полном открытии границ для россиян при одном условии

Греция объявила о полном открытии границ для россиян весной при соблюдении одного из трех условий. Об этом сообщает «Интерфакс».

16 марта директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу во время пресс-конференции на туристической выставке MITT-2021 заявил о том, что с 14 мая Греция планирует открыть международное сообщение с другими странами и отменить ограничение в 500 человек в неделю для российских туристов.

При этом, Эфстатиу отметил, что для пересечения границы должно соблюдаться одно из трех условий — при въезде в страну турист обязан предъявить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест, либо быть вакцинированным российской вакциной от коронавируса.

Также Эфстатиу отметил, что сотрудники греческой туристической отрасли будут привиты в течение ближайших двух месяцев.

Ранее в марте министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна намерена полностью открыть границы для всех туристов в конце весны при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. Так, по его словам, с начала апреля, запланировано «пилотное» открытие для жителей стран Евросоюза.