Оценена вероятность открытия новых стран для российских туристов весной

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила вероятность открытия новых стран для российских путешественников весной. Свою позицию она изложила в интервью телеканалу РБК.

По мнению Ломидзе, маловероятно, что в ближайшие три месяца откроются новые страны, которые люди смогут посетить с туристическими целями. «У нас сейчас есть страны, которые принимают российских граждан, с которыми есть прямое авиасообщение, но отдохнуть полноценно в этих странах не очень получается», — напомнила она.

Глава АТОР выразила надежду, что к апрелю ситуация с коронавирусом стабилизируется на Кипре и республика сможет открыть границы для россиян без обязательного карантина, который серьезно ограничивает развитие туристических потоков. «Кроме Кипра не вижу стран, которые в обозримом будущем могли бы открыться именно с туристическими возможностями», — отметила Ломидзе.

При этом она допустила, что к лету положение дел в Европе может измениться. «Один из уроков, который мы получили после 2020-го года, — ситуация может меняться мгновенно, на 180 градусов. Лето я пока не стала бы сбрасывать со счетов», — заключила глава АТОР.

Кипр закрылся для российских туристов из-за эпидемиологической обстановки в стране в конце февраля. Россия попала в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан, в том числе граждане Кипра и члены их семей. Людям, обладающим правом въезда на остров, нужно иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданном не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилете они в обязательном порядке проведут две недели в изоляции.

В феврале Российский союз туриндустрии (РСТ) предположил, что летом европейские страны могут начать выдавать шенгенские визы гражданам России. «Официальной информации пока нет, ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах», — заявил президент объединения Андрей Игнатьев. Некоторые европейские страны давно хотят открыть границы и возобновить авиасообщение. Так, Греция, Венгрия и Хорватия уже готовы принимать российских туристов, однако окончательное решение зависит от политики Евросоюза.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта 2020-го. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами частично восстановили с 1 августа.