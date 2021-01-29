В России оценили вероятность срыва летнего туристического сезона

Туристической сезон летом 2021 года в России состоится, рисков его срыва из-за пандемии коронавируса нет. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский.

По его словам, ситуация в сфере туризма нормализована, кризис пройден. «И сейчас можно уверенно говорить, что летний сезон точно состоится, он будет (…) качественный, с хорошим результатом», — оценил эксперт.

Уманский добавил, что в настоящее время спрос на поездки резко восстановился. Так, произошел всплеск ранних бронирований туров по стране, в частности на черноморском побережье. В АТОР связывают тенденцию со снятием ограничений, вводившихся из-за пандемии, и началом массовой вакцинации. «Это говорит о восстановлении чувства стабильности и уверенности в людях, что можно планировать свой отдых», — пояснил вице-президент АТОР.

Он отметил, что в предстоящем сезоне российские туристы смогут посещать Турцию, однако большинство граждан будет отдыхать на Черном море. «Мы не ожидаем ажиотажного экстраспроса, который мы получили в прошлом году. В прошлом году два полноценных месяца курортных были вычеркнуты из жизни», — заключил Уманский.

В декабре 2020-го исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе раскрыла три сценария восстановления туризма в 2021 году. Так, самый пессимистичный вариант предполагает плохую эффективность вакцины и появление новых штаммов коронавируса. В таком случае ограничения по путешествиям сохранятся на уровне 2020 года, будет появляться больше самостоятельных туристов, а организованные поездки укрепят позиции в премиальном сегменте.

В средне-оптимистичном сценарии открытие стран и авиасообщения будет происходить в зависимости от результатов вакцинации, а внутренний туризм продолжит превосходить по объемам выездной. Согласно оптимистичному сценарию, с апреля 2021 года в мире постепенно начнут сниматься ограничения на поездки, а также будет происходить пошаговое восстановление международного авиасообщения.