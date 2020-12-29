Россиян призвали не рваться в закрытые страны

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин призвал россиян не рваться в страны, закрытые во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметил Горин, большинство туристов проникает в такие государства, покупая медицинские контракты или оформляя рабочие визы через фирмы-посредники. «Надо помнить о том, что если, не дай Бог, вскроется нарушение визового режима, то это не только депортация, но и запрет на въезд в эту страну, если документы были нелегальными», — сказал он.

Кроме того, добавил Горин, многие туроператоры сейчас зарабатывают на продаже туров в открытые страны, с которыми не восстановлено авиасообщение. По его словам, такие компании «не отвечают ни страхованием, ни наличием реестровых номеров», потому на отдыхе у туристов могут возникнуть проблемы. В таких путешествиях лучше иметь с собой «немалый запас денег и все виды страхования».

«Поэтому совет один: путешествовать в открытые страны, доверять профессионалам свои путешествия. А если вы путешествуете самостоятельно, то обязательно проверять те правила, которые меняются молниеносно», — подытожил вице-президент АТОР.

Ранее сообщалось, что россияне признались в поездках за границу запрещенным способом. Согласно данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 47 процентов туристов смогли попасть в недоступные во время пандемии страны. В частности, им удалось добраться до Италии (8 процентов), Германии (6), Франции (4), Испании (4) и Индонезии (3).