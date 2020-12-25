Турция ввела десятидневный карантин для посещавших три страны туристов

Турция ввела десятидневный карантин для туристов, посещавших в течение последних десяти дней три страны — Великобританию, Данию и Южную Африку (ЮАР). Об этом сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По новым правилам, введенным министерством здравоохранения страны, если въезжающий турист в течение 10 дней до поездки в Турцию посещал Великобританию, Данию или ЮАР, то для него помимо теста обязателен 10-дневный карантин. Карантин можно будет прервать досрочно, сдав ПЦР-тест на седьмой день изоляции. Вряд ли это затронет многих российских туристов, но требование такое вводится», — объяснила Ломидзе.

Она отметила, что из документа неясно, можно ли предъявлять справку на русском языке или нужен документ на английском. Также Ломидзе предупредила, что на получение справок у тех, кто планирует вылетать в Турцию 28 декабря, остается два дня. При этом требуется именно ПЦР-тест, «никакие другие справки об анализах на коронавирус или наличии антител не подойдут», заключила директор АТОР.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что все авиапассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря, а также пассажиры, прибывающие с 30 декабря наземным или морским путем, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. В противном случае им не разрешат въезд. Меры будут действовать до 1 марта 2021 года.