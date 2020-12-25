Россияне описали Сочи двумя словами

Жители Сочи и туристы описали курортный город двумя словами. Своими версиями они поделились в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос под постом в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

В своих комментариях пользователи разделились на тех, кто восхищается Сочи («жемчужина России», «красивейший город», «круглогодичный курорт», «горы и море», «южная столица», «это рай»), и тех, кто недоволен отдыхом и проживанием в нем («пипец дорого», «дорогой отстой», «город-обдираловка», «сырость и пробки», «не курорт», «лучше Турция»).

Нашлись и те, кто отнесся к заданию с иронией. Так, один из пользователей назвал Сочи «зимним обсерватором», а другой — «морем людей». «Я могу описать и одним словом — "дорого"!» — написала третья подписчица паблика.

Ранее сообщалось, что привыкшие к отдыху за границей россияне впервые побывали в Сочи и поделились впечатлениями. Главными достоинствами курорта они назвали хорошие дороги, качественный сервис и множество мест для отдыха — от природных маршрутов до ресторанов. Минусами города, по их мнению, стали огромные пробки и галечные пляжи.