Привыкшие к загранице россияне впервые провели отпуск в Сочи и удивились

Россияне, привыкшие к отдыху за границей, впервые побывали в Сочи и назвали плюсы и минусы российского курорта. Своими эмоциями они поделились с сотрудниками туристической компании «Восторг Сочи», передает «Сочи 24».

Как рассказали представители турфирмы, около 30 процентов туристов, посетивших курорт, были на российском юге впервые и оказались «приятно удивлены». Многие из них считали, что Сочи — это «постсоветский курорт» с плохим сервисом и инфраструктурой и скудным выбором развлечений.

«Однако большинство гостей действительно поразились тому, что Сочи, Адлер и Красная Поляна в особенности выглядят современно», — отметили турагенты.

Главными достоинствами Сочи россияне назвали хорошие дороги и развязки, качественный сервис и множество мест для отдыха и достопримечательностей — от природных маршрутов до ресторанов.

Минусами курорта, по их мнению, стали огромные пробки и галечные пляжи — песчаных в окрестностях города практически нет. Несмотря на это большая часть туристов изъявила желание вернуться в Сочи — возможно, даже зимой.

Ранее сообщалось, что Сочи стал лидером среди российских городов для пережидания зимы. По данным СМИ, число людей на местных набережных не уменьшается по сравнению с летним сезоном, и переполненные отдыхающими прибрежные зоны «напоминают московский Арбат».