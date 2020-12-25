Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи попали на видео и возмутили местных

Гигантские очереди на подъемник в Сочи в декабре попали на видео и удивили жителей города. Ролик был опубликован в закрытом Instagram-аккаунте @live.sochi.

На кадрах видно, как толпа туристов в зимних костюмах с лыжами и сноубордами стоит в очереди, чтобы подняться в горы. «Ура-ура, сегодня первый день работы курорта Красная Поляна. Очередь выстроилась на открытие. Все заждались. И это ещe не хлынула новогодняя волна туристов», — подписали пост администраторы аккаунта.

Подписчики паблика удивились такому количеству людей. «И это у них называется подготовились, соблюдаются все меры Роспотребнадзора», «Удачных всем праздников на Поляне! Потом не пишите жалобы и не плачьте, что все плохо в Сочи», «Вот кому нехер делать. В очереди стоять!!! Как дикари», «Все страны закрываются, а наша деньги, деньги, деньги!!! И похер, что нет мест в больницах», — возмущались комментаторы.