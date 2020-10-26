Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео

На курорте «Роза Хутор» в Сочи отдыхающие выстроились в гигантские очереди на подъемник во время пандемии коронавируса. Одна из туристок сняла происходящее на видео, на ролик обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, как множество путешественников медленно двигаются друг за другом в толпе, игнорируя направленные против распространения инфекции правила безопасности.

«Очередь на подъемники в Роза-Хутор впечатляет!» — указано в подписи к посту.

Подписчики аккаунта отреагировали на публикацию в комментариях. «Такое чувство, что эти люди вообще не работают», «Приехали в очереди постоять!!! Все равно лучше, чем на работе», «Вот так достопримечательности становятся недоступными... Мы бы тоже съездили туда, но из-за наплыва туристов это становится невозможным», «До сих пор дорожку нормальную не сделали и ограждение», «О да... Стояли в такой недавно», — писали они.