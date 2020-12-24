Названо количество необходимых россиянам отпусков

Российские туристы, которые планируют совершать путешествия по своей стране в 2021 году, назвали количество необходимых им отпусков — большинство (32 процента) хотели бы отправиться в три разных поездки. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

При этом, 30 процентов опрошенных туристов оказались согласны на два отпуска, а 22 процентам хватит и одного. Кроме того, аналитики выяснили, что список наиболее популярных отечественных городов в 2021 году, составленный по запросам пользователей, возглавляют Москва, Сочи, и Санкт-Петербург. Помимо них, россиян привлекают Симферополь, Краснодар и Калининград.

Также о своих предпочтениях рассказали и те путешественники, которые мечтают отправиться за границу. Молодая аудитория (от 19 до 25 лет) в основном хотела бы посетить минимум пять стран, а людям от 41 года хватило бы одной поездки.

Наиболее интересными государствами, исходя из поисковых запросов, являются Испания, Турция и США. Кроме того, часто ищут билеты в Таиланд, Египет, на Мальдивы, во Францию, Италию, Танзанию и Германию.

Ранее эксперты OneTwoTrip выяснили, что главными направлением для путешествий по России в 2020 году оказались Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, в десятку самых популярных населенных пунктов для путешествий на авиационном транспорте вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Екатеринбург и Уфа.