Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2021 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе раскрыла три сценария восстановления туризма в 2021 году. Ее выводы опубликованы на официальном сайте организации.

Так, по ее словам, самый пессимистичный вариант предполагает плохую эффективность вакцины и появление новых штаммов коронавируса. В таком случае ограничения по путешествиям сохранятся на уровне 2020 года, будет появляться больше самостоятельных туристов, а организованные поездки укрепят позиции в премиальном сегменте.

В средне-оптимистичном сценарии открытие стран и авиасообщения будет происходить в зависимости от результатов вакцинации, а внутренний туризм продолжит превосходить по объемам выездной.

«В этом варианте развития событий наиболее доходными и стабильными сегментами туриндустрии станут массовый туризм (в том числе, отчасти выездной), и премиальный сегмент», — заявила Ломидзе, добавив, что внутри страны одним из самых популярных видов путешествий станут поездки на автомобилях.

Согласно третьему, оптимистичному сценарию, вероятность которого, по мнению эксперта, меньше, с апреля 2021 года в мире постепенно начнут сниматься ограничения на поездки, а также будет происходить пошаговое восстановление международного авиасообщения.

«При отсутствии новых угроз к декабрю 2021 года произойдет почти полное снятие антиковидных ограничений и восстановлено авиасообщение России с основными зимними туристическими направлениями», — рассказала Ломидзе.

В АТОР также подчеркнули, что каждый из этих сценариев, согласно прогнозам, будет сопровождаться увеличением стоимости путешествий.

В декабре всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) сообщила, что число поездок по миру за первые 10 месяцев текущего года сократилось на 72 процента, до уровня 1990 года. Подобное явление напрямую связано с пандемией коронавируса и введенными на ее фоне ограничительными мерами. «Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма», — указали в UNWTO.